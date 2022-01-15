İspanya Süper Kupa finali Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital platformu Tivibu, İspanya Süper Kupa final maçını ekranlara getiriyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmada geçen yılın İspanyol Süper Kupa şampiyonu Athletic Bilbao, zorlu rakibi Real Madrid karşısında unvanını korumaya çalışacak.
Platform kanallarından naklen yayınlanan İspanya Süper Kupa yarı final maçlarında Athletic Bilbao, Athletico Madrid'i 2-1 yenerek finale çıkmaya hak kazanırken, Real Madrid Barcelona'yı 3-2 yenerek ismini finale yazdırdı. İspanya Süper Kupa finalinin, 16 Ocak Pazar günü saat 21.30'da Tivibu 3 kanalından naklen takip edilebileceği belirtildi.