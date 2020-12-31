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İspanya ve İngiltere Cebelitarık konusunda ön anlaşmaya vardı

İspanya ve İngiltere Cebelitarık konusunda ön anlaşmaya vardı
İspanya ve İngiltere Cebelitarık konusunda ön anlaşmaya vardı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, İspanya'nın Cebelitarık'ın Brexit sonrası statüsü konusunda İngiltere ile ön anlaşmaya vardığını duyurdu.

Geçtiğimiz 24 Aralık'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlamasının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin İngiltere ile Cebelitarık konusunda anlaşma müzakerelerine devam edeceğini bildirmişti. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya yaptığı açıklamada, İspanya'nın Cebelitarık'ın Brexit sonrası statüsü konusunda İngiltere ile ön anlaşmaya vardığını duyurdu. Gonzalez Laya anlaşmanın bir parçası olarak, Iber yarımadasının güney ucunda yer alan İngiltere Denizaşırı Bölgesi'nin Shengen bölgesi gibi Avrupa Birliği anlaşmalarının bir parçası olmaya devam edeceğini belirtti. Laya, "Bu anlaşma ile engel kaldırıldı, Schengen Cebelitarık'a uygulandı. Cebelitarık ile İspanya arasındaki kontrollerin kaldırılmasına izin veriyor" dedi.

Madrid ve Londra yönetimi, geçtiğimiz hafta İngiltere ile AB arasında varılan anlaşmanın dışında bırakılan İspanya ile Cebelitarık arasındaki sınırın denetlenme koşullarını görüşüyordu.

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