İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım taşıyan uçak Ankara'dan havalandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra giderek yayılan korona virüsü, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelindeki yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 800 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bini aştı.

Bu salgından en çok etkilenen ülkelerin başında ise İtalya ve İspanya geliyor. Bu kapsamda Türkiye de salgından etkilenen İtalya ve İspanya'ya tıbbi malzeme gönderdi. Yerli ve milli imkanlarla MKE ve askeri dikimevinde üretilen tıbbi malzemeleri taşıyan kargo uçağı, Ankara'da bulunan Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.

Uçak, önce İspanya'ya ardından da İtalya'ya tıbbi malzemeleri götürecek. Uçakta, korona virüsle mücadele kapsamında kullanılan koruyucu maske, tulum ve dezenfektanlar bulunuyor.

Mevlana sözleri yazan paketler

Yardım paketlerinin üzerine Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sözlerinin yazılması da dikkat çekti. Paketlerde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var Karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri yer aldı. Ayrıca, paketlere "Türkiye'den İspanyol halkına sevgilerle" ve "Türkiye'den İtalyan halkına sevgilerle" notu da düşüldü.

Cevdet Fırat Aydoğmuş - İbrahim Berat Yılmaz