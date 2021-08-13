İspanya yangın riski altında

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesi nedeniyle 11 Ağustos'tan bu yana neredeyse kavrulan İspanya'da, yüksek hava sıcaklıkları yetkilileri alarma geçirdi. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgası sonucunda yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkenin neredeyse tamamının yüksek yangın riski altında olduğu kaydedildi.

AEMET tarafından yayınlanan orman yangını risk haritasında, ülkenin büyük çoğunluğunun turuncu ve kırmızı renkle boyanmış olması dikkat çekerken, özellikle İber Yarımadası'nın merkezi ve güneyi ise aşırı risk senaryosuna eşdeğer kabul edilen kırmızı renkte gösterildi. Ayrıca haritada, Galiçya, Cantabria ve Asturias gibi bazı kuzey bölgeleri ile Valensiya gibi doğu kıyı bölgeleri ise, düşük risk olarak kabul edilen mavi veya yeşil renkle işaretlenen istisna bölgeler oldu.

İspanya'da yüksek sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı

İspanya genelinde sıcaklıkların, normalin 5 ila 10 santigrat derece üzerinde seyrettiğini belirten AEMET'in hesaplamalarına göre, Endülüs'teki Guadalquivir vadisinde bugün termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kaydedildi.

Yaşanan bu durum ise ülke için rekor olarak kabul edildi. AEMET Sözcüsü Ruben del Campo yaptığı açıklamada, ülkenin merkezinin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 42 dereceye kadar ulaştığını ifade etti.

Ayrıca İspanya'da bugün, sıcak hava dalgasının etkili olduğu ilk günden bu yana en sıcak gün olarak kayda geçerken, yarın da sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

İspanya'nın kuzeyinde sıcak hava dalgasının etkisinin 15 Ağustos'tan itibaren azalmaya başlayacağı bildirilirken, ülkenin geri kalanındaki sıcaklıklardaki düşüşün ise 17 Ağustos Salı günü başlayacağı ifade edildi.

Serkan Bayar



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