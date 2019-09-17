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İspanya yeniden genel seçimlere gidiyor

İspanya yeniden genel seçimlere gidiyor
İspanya yeniden genel seçimlere gidiyor

İspanya Kralı Felipe VI.'nin hükümet kurmak için herhangi bir adayın gerekli desteği bulunmadığını onaylanmasından sonra ülkenin 10 Kasım'da yeniden genel seçimlere gideceği açıklandı.

İspanya Kralı Felipe VI., hükümet kurmak için herhangi bir adayın gerekli desteği bulunmadığını teyit etti. Bu nedenle Kongre'nin güvenini istemek için herhangi bir siyasi lideri aday göstermeyeceğini açıkladı. Başbakan Vekili Pedro Sanchez de İspanya'nın 10 Kasım'da erken parlamento seçimleri yapacağını açıkladı.
Kraliyet Sarayı'ndan yayınlanan bildiride, "Kral Majesteleri siyasi partilerin tayin ettiği temsilcilerin parlamenter temsiliyle aktardıkları bilgileri aldıktan sonra, Milletvekilleri Kongresi için gerekli desteği alan hiçbir aday olmadığını karar vererek, güven oylamasına gitmesi için hiçbir adaya hükümet kurması için yetki vermeme kararı almıştır” denildi.

“Ülke Kasım ayında seçimleri tekrarlamaya mahkumdur”

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan bu açıklamanın hemen ardından Başbakan Vekili Pedro Sanchez de İspanya'nın 10 Kasım'da erken parlamento seçimleri yapacağını doğruladı. Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, “İstişareler bitmiştir. Sonuç açıktır. Kongre'de çoğunluk yoktur. Bu nedenle ülke Kasım ayında seçimleri tekrarlamaya mahkumdur" dedi.

İspanya, son seçimde Pedro Sanchez'in Sosyalist Partisi'nin seçimleri önde bitirmesine rağmen, parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ciddi bir kriz yaşamıştı. Parlamento, Sanchez'in kurduğu iki hükümete de güvenoyu vermemişti.

Serkan Bayar

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