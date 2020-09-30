İspanya'da 11 bin 16 yeni korona virüs vakası

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek büyüyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 11 bin 16 yeni vaka tespit edildiği, son 24 saatte 177 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 769 bin 188'e, toplam ölü sayısı ise 31 bin 791'e yükseldi.

Yoğun bakım ünitesindeki hastası sayısı bin 539 olarak açıklanırken, son 24 saatte hastanelere bin 241 kişinin başvurduğu belirtildi.

Serkan Bayar

