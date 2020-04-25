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İspanya'da 2 Mayıs'tan itibaren sokak egzersizlerine izin verilebilir

İspanya'da 2 Mayıs'tan itibaren sokak egzersizlerine izin verilebilir
İspanya'da 2 Mayıs'tan itibaren sokak egzersizlerine izin verilebilir

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 2 Mayıs’tan itibaren ülkede sokak egzersizlerine izin verilebileceğini duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, İspanya'da sokağa çıkma yasağına rağmen sokak egzersizlerine izin verilebilir. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkedeki korona virüs vakalarında düşüşün devam etmesi halinde 2 Mayıs tarihinden itibaren sokak egzersizlerine izin verilebileceğini duyururken, kısıtlı olarak sokakta spor yapmaya ve yürüyüşlere izin verilebileceğini açıkladı.

İspanya'da 14 Mart tarihinden bu yana karantina tedbirleri uygulanırken, insanlar sadece zorunlu ihtiyaçları için sokağa çıkabiliyor, fakat sokakta yürüyüş ve spor yapmak yasak. İspanya'da toplam korona virüs vaka sayısı 223 bin 759'a, hayatını kaybedenler ise 22 bin 902'ye ulaştı. İspanya, korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

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