İspanya'da 24 saatte Covid-19 bağlı 404 ölüm

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede vaka ve can kayıpları hızla artıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 bin 578'i son 24 saatte olmak üzere 34 bin 291 yeni vakanın tespit edildiğini belirtirken, toplam vaka sayısının 2 milyon 370 bin 742'ye ulaştığını aktardı. Bakanlık, son 24 saatte 404 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 54 bin 173'e yükseldiğini açıkladı.

İspanya'da hastanelerdeki doluluk oranı artmaya devam ediyor. Hastanelerdeki yatakların yüzde 19,25'ini, yoğun bakımdaki yatakların yüzde 33,69'unu korona virüs hastaları dolduruyor. İspanya'da Covid-19'a karşı aşılamalarda devam ediyor. Şu ana kadar 966 bin 97 kişi Covid-19'a karşı aşılandı.

Serkan Bayar