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İspanya'da 8 bin 581 yeni korona virüs vakası

İspanya'da 8 bin 581 yeni korona virüs vakası
İspanya'da 8 bin 581 yeni korona virüs vakası

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 8 bin 581 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 479 bin 554'e ulaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 8 bin 581 vaka tespit edildiği, 42 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 479 bin 554'e, ölü sayısı ise 29 bin 194'e yükseldi. Bakanlık, yeni vakalardan 3 bin 663'ünün son 24 saatte, 99 bin 621'inin son iki haftada tespit edildiğini ifade etti.
Madrid bin 362 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge oldu. Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları bölgelerinde de artış sürüyor.

Uzmanlar vakaların yarısının asemptomatik ve 40 yaş altındaki kişiler olduğu için durumun karantina öncesi kadar ciddi olmadığını savunuyor. Ancak okulların açılmasının planlandığı Eylül ayında öğrencilerin okula dönmesinin enfeksiyonun önlenmesi açısından yeni zorluklar ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

İspanyol hükümeti şu an yüz yüze eğitime, okulların açılmasına öncelik veriyor. 6 yaşın üzerindeki tüm öğrenciler için zorunlu maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları üzerinde duruluyor.

Serkan Bayar
 

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