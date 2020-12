İspanya'da Covid-19'a bağlı can kaybı 50 bini aştı

İspanya'da korona virüs salgınında can kaybı 50 bini aştı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 4 günde 24 bin 462 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 879 bin 413'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 4 günde 298 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 50 bin 122'ye ulaştığını belirtti. İspanya, Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kaybının en fazla olduğu 5'inci ülke konumunda buluyor. Öte yandan, İspanya'da ilk korona virüs aşısı dün canlı yayında Guadalajara'daki Los Olmos bakımevinde yaşayan 96 yaşındaki Araceli Rosario Hidalgo Sanchez'e yapıldı.

Serkan Bayar