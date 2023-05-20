İspanya'da F-18 savaş uçağı otoyola düştü, o anlar kameraya yansıdı

İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında bulunan Aragona bölgesine bağlı Zaragoza kentindeki hava üssünde asker ailelerinin katıldığı bir tören düzenlendi. Törende savaş uçaklarının gösterisinde F-18 otoyola düştü. Pilotun durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, pilotun düşme anında kendisini uçaktan fırlattığı aktarıldı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde otoyola düşen F-18 savaş uçağının alev topuna döndüğü görüldü.

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