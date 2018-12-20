İspanya'da göçmen faciası: 11 ölü

İspanya'nın güney kıyılarında göçmenleri taşıyan tekne battı. İspanya sahil güvenliği, 11 göçmenin hayatını kaybettiğini 30'dan fazla göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Göçmenlerin hepsinin Sahraaltı Afrika ülkelerinden geldiği bildirildi. Uluslararası Kızılhaç Örgütü ise, 1'i hamile olmak üzere 2 kadının da hayatını kaybedenler arasında olduğunu duyurdu. Yetkililer, batan teknenin İspanya'nın Almeria şehrinde 2 gündür arandığını açıkladı.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri, Alboran Denizi'nde 3 teknenin daha arandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, 2018 yılında İspanya'ya deniz yoluyla gelen göçmenlerin sayısının 55 bine ulaştığını açıklamıştı.