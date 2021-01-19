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İspanya'da hafta sonu 84 bin 287 yeni vaka tespit edildi

İspanya'da hafta sonu 84 bin 287 yeni vaka tespit edildi
İspanya'da hafta sonu 84 bin 287 yeni vaka tespit edildi

İspanya’da korona virüs salgınında geçtiğimiz hafta sonu 84 bin 287 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 451’e ulaştı.

Korona virüs salgını Avrupa'da birçok ülkede yayılmaya devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ülke genelinde hafta sonu 84 bin 287 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 2 milyon 336 bin 451'e ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 7 günde ise toplam 843 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 53 bin 769'a ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, 3 bin 287'si yoğun bakımda olmak üzere ülke genelinde 23 bin 184 aktif vakanın bulunduğunu bildirdi. İspanya'da hastanelerdeki yatakların yüzde 18,61'i, yoğun bakım ünitelerindeki yatakların ise yüzde 32,71'inde Covid-19 hastaları yatarak tedavi görüyor.

Serkan Bayar
 

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