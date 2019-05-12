İspanya'da ipi Hamilton göğüsledi

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci durağı olan İspanya'da da Mercedes-AMG Petronas yine zirvede yer aldı. Sezona dört yarış dublesiyle başlayan Mercedes-AMG Petronas, bir kez daha podyumun ilk iki basamağını kimseye bırakmadı. Barcelona'da damalı bayrağın altından ilk sırada geçen Lewis Hamilton'ı takım arkadaşı Valtteri Bottas takip etti. Takımlar sıralamasında son 5 sezonun markalar şampiyonu olan Mercedes-AMG Petronas ise liderlik koltuğundaki farkı açtı.

Mücadeleye ikinci cepten başlayan Hamilton, ilk virajla elde ettiği birinciliği yarış sonuna kadar korudu ve bu sezonki üçüncü yarış zaferine ulaştı. Startta ilk cebin sahibi olan Bottas ise takım arkadaşına geçildikten sonra konumunu korudu ve İspanya'dan ikincilikle ayrıldı.

İspanya Grand Prix'inin ardından Lewis Hamilton 112 puanla liderliği eline geçirdi. Valtteri Bottas 105 puanla ikinci sırada yer alırken Mercedes-AMG Petronas 216 puanla birinciliğini korudu.

Formula 1'de 2019 sezonunun 6. yarışı 26 Mayıs 2019 tarihinde Monaco caddelerinde gerçekleştirilecek. Mercedes-AMG Petronas, Monaco'daki son 6 yarışta 4 kez birincilik elde etmişti.