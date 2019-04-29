İspanya'da koalisyon arayışı başladı

İspanya'da halk, ülkeyi yönetecek yeni liderleri belirlemek üzere dün erken genel seçim için sandık başına gitmişti. Seçimin galibi Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez olsa da meclis çoğunluğunu elde edememişti. Sanchez, partisinin Madrid'deki genel merkez binasında gerçekleştirdiği balkon konuşmasında destekçilerine teşekkür etti. Tüm İspanyolların hükümeti olacaklarını belirten Sanchez, "Sol görüşümüzle tüm siyasi partilere elimizi uzatacağız" ifadelerini kullandı. Sanchez, eşitsizlikle mücadele etmek, yolsuzluğa son vermek ve AB yanlısı bir politika izlemeyi öncelikleri olarak sıraladı.

Son 4 yılda 3 kez genel seçime giden İspanya'da çoğunluğu elde edemeyen PSOE koalisyon arayışına başladı. Seçimde ne sol ne de sağ blokun çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle Sanchez'in Başbakan olarak görevini sürdürmesi bakılıyor. Hükümetin sol blok kurması halinde PSOE, Unidos Podemos ve yapan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi ile bir araya gelebileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda Sanchez, 350 milletvekili bulunan mecliste 181 milletvekili ile çoğunluğu elde edebilecek.

Öte yandan, Sanchez'in anlaşmaya varması halinde 180 milletvekili ile çoğunluğu elde edebileceği Albert Rivera'nın lideri olduğu Vatandaşlar Partisi ile de koalisyon yapabileceği konuşuluyor.

Pablo Jimenez