İspanya'da korona bilançosu artıyor

Korona virüsü salgının hızla devam ettiği İspanya'da 2 bin 378 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 17 bin 147'ye yükseldi. Virüs nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, can kaybı sayısı 767'ye ulaştı.

Öte yandan uzmanlar, İspanya'da korona virüsü testi sayısının yetersiz olmasından dolayı sağlık yetkilileri tarafından kaydedilen toplam vaka sayısının gerçeği yansıtmadığını, bu nedenle ilerleyen günlerde vaka sayısında artışın devam edeceğini düşünüyor.