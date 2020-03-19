İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspanya'da korona bilançosu artıyor

İspanya'da korona bilançosu artıyor
İspanya'da korona bilançosu artıyor

İspanya'da 2 bin 378 korona virüsü vakası daha doğrulanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 767'ye ulaştı.

Korona virüsü salgının hızla devam ettiği İspanya'da 2 bin 378 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 17 bin 147'ye yükseldi. Virüs nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, can kaybı sayısı 767'ye ulaştı.

Öte yandan uzmanlar, İspanya'da korona virüsü testi sayısının yetersiz olmasından dolayı sağlık yetkilileri tarafından kaydedilen toplam vaka sayısının gerçeği yansıtmadığını, bu nedenle ilerleyen günlerde vaka sayısında artışın devam edeceğini düşünüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.