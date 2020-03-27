İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspanya'da koronadan 1 günde 769 ölüm

İspanya'da koronadan 1 günde 769 ölüm
İspanya'da koronadan 1 günde 769 ölüm

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölü sayısı 4 bin 89’a, vaka sayısı 64 bin 59'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'ya yayılan ölümcül korona virüsü İspanya'da bilançoyu ağırlaştırıyor. Korona virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya'da korona virüsü nedeniyle 1 günde 769 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 858'e, vaka sayısı ise 64 bin 59'a yükseldi.
İtalya'dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'nın Avrupa'nın yeni salgın merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor.

Öte yandan ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömülürken Başbakan Pedro Sanchez, "Önümüzde zor günler var" demişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.