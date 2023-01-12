İspanya'da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı

İspanya'nın güneyindeki Marbella kentinde bir limanda bulunan bakım-onarım tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye gönderilirken, alevler limanda giderek yayıldı. Limandaki 80'e yakın tekne alevlere teslim oldu. Limanın girişi kordon altına alınırken, alevler 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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