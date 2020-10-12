İspanya'da Madrid kısıtlamaları protesto edildi

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, İspanya'nın başkenti Madrid'de kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başladı. İspanya'da hükümet, korona virüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle başkentte geçtiğimiz günlerde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etmişti. Aşırı sağcı Vox Partisi öncülüğünde bugün düzenlenen protestoda başkentte uygulanan kısıtlamalar protesto edildi. Göstericiler, araçları ile oluşturdukları konvoyla kornolara basarak kentte tur attı. Araçlarından İspanya bayrakları sallayan göstericiler, sık sık “İspanya çok yaşa, hükümet istifa” sloganı attı.

Madrid'deki protestolara katılan 55 yaşındaki Lola Abad, “Sadece sağlık sistemindeki problemler nedeniyle değil, ekonominin ve pandeminin yönetiminden bıktığım için protesto etmeye geldim. Ben bir Vox destekçisi değilim, ancak bu durumu bir şekilde protesto etmeliyiz” dedi.

Göstericilerden 46 yaşındaki Manuel Sanchez ise, “Bugün Milli Gün ve kutlamamıza izin vermeyecekler, özellikle de alarm durumu nedeniyle Madrid'de” ifadelerini kullandı.

Başkent dışında Barselona ve Sevilla'da bir araya gelen Vox destekçileri, hükümete istifa çağrısında bulundu.

İspanya'da bugün düzenlenen Ulusal Gün kutlamaları ise Covid-19 nedeniyle yalnızca 520 askerin yaptığı geçit töreni ile kutlandı. Katalonya ve Navarre bölgelerinde ise Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından dün çalışma ve halka açık toplantılara yeni kısıtlamalar getirildi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Madrid bölgesi, 100 bin kişide 724 korona virüs vakası ile Andorra ve Brüksel'den sonra Avrupa'nın üçüncü en yüksek bulaş oranına sahip bölgesi konumunda bulunuyor. İspanya'da toplam vaka sayısı 861 bin 112'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 929'a ulaştı. İspanya, Avrupa kıtasında en yüksek vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.