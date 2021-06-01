İspanya'da mahkeme, Polisario Cephesi lideri Gali'yi serbest bıraktı

Batı Sahra bölgesinin bağımsızlığından yana olan Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin korona virüs (Covid-19) tedavisi için İspanya'ya kabul edilmesi Fas ve İspanya arasında diplomatik gerilime neden olmuştu. İspanya'nın Logrono kentindeki bir hastanede bulunan Polisario Cephesi lideri Gali, başkent Madrid'de bulunan İspanya Ulusal Mahkemesi'nde video konferans yoluyla ifade verdi. Gali'nin avukatı Manuel Olle, mahkeme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Olle, Gali'nin işkence ve insanlık suçu işlediğine dair iddiaların yer aldığı suçlamaları tamamen reddettiğini belirterek, söz konusu suçlamaların “gerçek dışı” olduğunu söyledi. Avukat, davanın düşürülmesini isteyerek, müvekkilinin dava çözülene kadar ülkeden ayrılmayacağını söyledi.

Mahkeme, kendisine yöneltilen suçlamalarda Gali'nin sorumluluğunu gösteren bir kanıt bulunamadığı ve kaçma riski olmadığı gerekçesiyle ayrılıkçı lideri herhangi bir ihtiyati tedbir uygulanmaksızın serbest bıraktı. Gali'nin Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra özgür olacağı belirtildi.

Savcılığın avukatı Mariana Delmas ise Gali'nin ülkeden ayrılmasını engellemek amacıyla önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurgulayarak, "Tedbir alınmasını istememin nedeni çok açık, ben kaçacak gibi görünüyor" dedi.

Fas ve İspanya arasındaki diplomatik gerilim

Geçtiğimiz günlerde Fas istihbaratı, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Covid-19 tedavisi için İspanya'da bulunduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Fas Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'nın, Gali'yi topraklarına kabul etmesinin ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını belirterek, söz konusu tehlikeli eylemi haklı çıkarmaya yönelik açıklamalarının giderek arttığını kaydetmişti. Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Gali'nin topraklarına girmesine izin vermesinin ihmal olmadığını, önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem olduğunu belirtmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ise yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Polisario lideri Gali'yi sahte pasaportla kabul etmesi skandal" ifadesini kullanmıştı.

Fas'tan Ceuta'ya düzensiz göçmen akını

Gali'nin İspanya'ya kabul edilmesinin ardından Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu geçtiğimiz Mayıs ayında 8 binden fazla düzensiz göçmen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve İspanya Anayasası'na göre Melilla ile birlikte özerk il statüsündeki Ceuta (Sebte) kentine yüzerek ya da yürüyerek giriş yapmıştı. Düzensiz göçmen akını, İspanya'nın bölgeye asker sevk etmesi ve Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ile sona ermişti. Yaklaşık 7 bin 500 düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Batı Sahra meselesi

Fas Krallığı, 1975'te bir dönem İspanya sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına kattığını ilan ettiğinde bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik bugün hala devam ediyor. Fas, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu savunurken, Polisario Cephesi de bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile 1991'de anlaşılan ateşkese kadar Fas güvenlik güçleri ile Polisario Cephesi arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, ateşkesin ardından da Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler sonuca ulaşamamıştı.