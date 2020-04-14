İspanya'da normal hayata dönmeye çalışılıyor

İspanya'da korona virüs salgınında bilanço artmaya devam ederken bazı Avrupa ülkeleri hayatın normale dönmesi için sınırlandırmaları aşamalı olarak kaldırıyor. Ülke genelinde karantina ilan edilen İspanya'da milyonlarca çalışan bugün işe döndü. Bazı mağazalar ise dün açıldı. 172 bin 541 korona virüs vakasının görüldüğü ve 18 bin 56 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da zorunlu olmayan çalışma yasağı kaldırıldı. Fabrika ve inşaat işçileri, güvenlik, telekomünikasyon ve gümrük gibi sektörlerde çalışan işçiler çalışmaya başladı. Sağlık görevlileri, sabahın erken saatlerinde metro ve tren istasyonlarında maske dağıtıyor.

İş yerlerinde korona ile mücadele kapsamında katı kurallar uygulanacak. Çalışanlar, sosyal mesafeyi korumak, eldiven ve maske takmak zorunda kalacak.

İspanya'da bugüne dek görülen korona virüs vaka sayısı 172 bin 541'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 56 olarak açıklandı.

Pablo Jimenez