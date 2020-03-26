İspanya'da OHAL 11 Nisan'a kadar uzatıldı

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Korona virüsü İtalya'dan sonra en fazla ölümün yaşandığı İspanya'da olağanüstü hal uygulaması (OHAL) 11 Nisan'a kadar uzatıldı. İspanya parlamentosu, geçtiğimiz 13 Mart'ta ilan edilen 15 günlük olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 11 Nisan'a kadar uzatılması kararını onayladı. Parlamentoda 321 milletvekilinin çoğunluğu OHAL'in uzatılması yönünde oy kullanırken, 28 milletvekili çekimser oy kullandı. Başbakan Pedro Sanchez Meclis'te yaptığı konuşmada, "Olağanüstü halin uzatılması kolay değil. Virüse karşı tek etkili seçeneğin sosyal izolasyon olduğuna ikna oldum" dedi. Sağlık Bakanı Salvador Illa ise hükümetin Çin'den 432 milyon Euro değerinde maske, eldiven ve test kiti sipariş ettiklerini bildirdi.

Olağanüstü hal uygulaması kapsamında ülke genelinde sadece eczaneler ve marketler faaliyetlerine devam ediyor. Serbest dolaşımın kısıtlandığı ülkede kolluk kuvvetleri, iş yerinden belge alan vatandaşların dolaşımına izin veriyor.

Korona virüsle mücadelede zorlanan İspanya daha önce NATO'dan virüs tanı kiti, suni solunum cihazı ve koruyucu ekipmanlar istediğini duyurmuştu.

Öte yandan ülkede korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3 bin 647'ye ulaşırken toplam vaka sayısı ise 49 bin 515'e yükseldi.