İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspanya'da ölü sayısı bini geçti

İspanya'da ölü sayısı bini geçti
İspanya'da ölü sayısı bini geçti

Korona virüs salgının hızla yayıldığı İspanya'da ölü sayısı bin 2'ye, vaka sayısı ise 19 bin 980'e ulaştı.

Dünya genelinde Korona virüsü bilançosu artmaya devam ediyor. Salgının en çok etkilediği 3. ülke olan İspanya'da ölü sayısı bin 2'ye ulaştı. Ülkede vaka sayıları katlanarak artarken, toplam tespit edilen vaka sayısı 19 bin 980'e yükseldi. Sağlık uzmanları ise, ülkede yeterli test kitinin bulunmamsından dolayı enfekte olan kişilerin tamamının tespit edilemediğini vurgulayarak, vaka sayısının gün geçtikçe daha çok artacağını ifade ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ulusal acil durum ilan edilen ülkede, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ülke genelinde sadece eczane ve marketlerin açık kalmasına izin veriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.