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İspanya'da rapçi Hasel protestoları 6'ıncı gününde

İspanya'da rapçi Hasel protestoları 6'ıncı gününde
İspanya'da rapçi Hasel protestoları 6'ıncı gününde

İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar 6’ncı gününde devam ediyor.

İspanya’da rapçi Hasel protestoları 6’ıncı gününde - Foto Galeri
İspanya’da rapçi Hasel protestoları 6’ıncı gününde - Tıkla İzle

İspanya'da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat'ta Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesi'ne sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel'in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, ülkenin farklı kentlerinde 6'ncı gününde devam ediyor. Protestolar özellikle Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona şehrinde aralıksız devam ediyor. Sokaklara dökülen binlerce Hasel destekçisi, Hasel'in serbest bırakılması yönündeki çağrılarını yineledi.

Polis ve protestocular arasında tansiyon yükselmesi ile sokaklar yeniden savaş alanına döndü. Ulusal Polis Merkezi'nin önünde nöbet tutan polis memurlarına taş ve şişeler ile saldıran göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. İspanya'da protestoların başlamasından bu yana 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

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