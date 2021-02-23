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İspanya'da rapçi Hasel'in tutuklanmasına karşı protestolar 7'nci gününde

İspanya'da rapçi Hasel'in tutuklanmasına karşı protestolar 7'nci gününde
İspanya'da rapçi Hasel'in tutuklanmasına karşı protestolar 7'nci gününde

İspanya'da Katalan rapçi Pablo Hasel'in 16 Şubat'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestoların 7. gününde Katalonya özerk bölgesinde yaklaşık 700 gösterici yürüyüş düzenledi. Farklı noktalarda gerçekleştirilen gösterilerde zaman zaman tansiyon yükseldi.

İspanya'da rapçi Hasel'in tutuklanmasına karşı protestolar 7'nci gününde - Tıkla İzle

İspanya'da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel'in sığındığı üniversiteden polis baskını ile tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, 7. gününde de devam etti. Katalonya'da bağımsızlık yanlısı Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) adlı sivil örgütün önderliğinde düzenlen gösteriye yaklaşık 700 kişi katıldı. Protestocular, "Hasel'e özgürlük" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüşe geçti. Farklı noktalarda gerçekleştirilen gösterilerde zaman zaman polis ile protestocular arasında tansiyonun yükseldiği görüldü.

Protestoların başlamasından bu yana Barselona'da 106 kişinin tutuklandığı, 82 polisin ve çok sayıda protestocunun yaralandığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta plastik merminin isabet ettiği bir kadın gözünü kaybetmişti.

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