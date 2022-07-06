İspanya'da San Fermin Festivali iki yıllık aranın ardından yeniden başladı

İspanya'nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl 6-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve boğa koşusu etkinliğiyle dünyada ünlenen San Fermin Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden başladı. Pamplona'da patlatılan havai fişek ile başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalde, konser, dans gösterileri, şenlikler, havai fişek gösterileri, sokak eğlenceleri, çocuk etkinlikleri ve bir de boğa koşusunun dahil olduğu toplam 532 etkinliğin yapılacağı bildirildi. Yağmura rağmen festivalin açılışına beyaz pantolon, beyaz gömlek ve kırmızı atkı giyen binlerce kişi katıldı.

İlk boğa koşusu yarın sabah

San Fermin Festivali'nin en popüler etkinliği olan boğa koşusu ise yarın sabah erken saatlerde yapılacak. Şehrin boğa güreşi arenasına giden yolda koşan binlerce kişi 6 kızgın boğadan kaçmaya çalışacak.

Hemingway'in romanı festivali popüler hale getirdi

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen San Fermin Festivali, ABD'li yazar Ernest Hemingway'in 1926 yılında yayınladığı “Güneş de doğar” adlı romanında yer alarak dünya çapında üne kavuştu. Pamplona şehrinin yaklaşık 200 bin olan nüfusunun festival süresince 1 milyona yaklaştığı ve kutlamaların gece gündüz durmaksızın devam ettiği belirtiliyor.

Saim Sevinç