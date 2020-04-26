İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspanya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam: 'Balığımı gezdiriyordum'

İspanya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam: 'Balığımı gezdiriyordum'
İspanya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam: 'Balığımı gezdiriyordum'

İspanya'da elinde cam fanusla dışarı çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam polis tarafından durdurulunca, "Balığımı gezdiriyordum" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 Mart'tan bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı İspanya'da ilginç bir olay yaşandı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evcil hayvanların yürüyüşe çıkarılmasının serbest olmasını fırsat bilen bir kişi, Lognoro kentinde içinde balığının bulunduğu cam fanusla birlikte dışarı çıktı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam polis tarafından durdurulunca, "Balığımı gezdiriyordum" diyerek kendini savundu. İspanyol polisi, sosyal medya platformu Twitter'dan yasağı delen şahsı paylaşarak, para cezasına çarptırıldığını belirtti.

İspanya'da insanlar sadece zorunlu ihtiyaçları için sokağa çıkabilirken, sokakta yürüyüş ve spor yapmak ise yasak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.