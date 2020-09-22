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İspanya'da son 24 saatte 10 bin 799 korona virüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 799 korona virüs vakası
İspanya'da son 24 saatte 10 bin 799 korona virüs vakası

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 799 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 682 bin 267'ye ulaştı.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 799 yeni vaka tespit edildiği, 241 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 682 bin 267'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 904'e yükseldi.

Öte yandan Madrid'in bölgesel hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, korona virüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül'den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyurulmuştu. Karardan 855 binden fazla kişi etkilenirken, 6 bölgedeki kısıtlamalar kapsamında bölge sakinleri yalnızca işe, okula gitmek veya tıbbi yardım almak için bölgelerini terk edebilecek.

Parklara ve kamuya açık olan alanlara erişim kısıtlanırken, toplantılar da 6 kişi ile sınırlandırıldı. İşletmelerin kapanış saati ise yerel saatle 22.00 olarak kararlaştırıldı.

Serkan Bayar
 

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