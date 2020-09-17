İspanya'da son 24 saatte 11 bin 193 korona virüs vakası

Avrupa, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısının önüne geçmeye çalışıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 11 bin 193 yeni vaka tespit edildiği, 239 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte İspanya'da toplam vaka sayısı 614 bin 360'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 243'e yükseldi.

Hastanelerde bin 281'i ağır hasta ve yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 810 hasta bulunduğu ifade edildi.

Madrid Bölgesinde yerel yetkililer, salgının ciddiyeti göz önüne alındığında korona virüs nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemlerin hafta boyunca daha da sertleştirileceğini duyurdu. Önlemlerin parçası olarak bazı bölgelerde hastalığın bulaşmasını durdurmak için seçici karantina çalışmalarının yapılabileceğini seçenekler arasında olduğu belirtildi.

Serkan Bayar