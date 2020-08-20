İspanya'da son 24 saatte 3 bin 349 yeni vaka tespit edildi

Korona virüs salgınında Avrupa'da vaka ve can kayıpları yeniden yükselişe geçti. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 349 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısı 377 bin 96'ya ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 16 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 28 bin 813'e yükseldiğini açıkladı.

“Bulaşım artıkça işler değişecek”

Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon yaptığı açıklamada, yapılan testlerin artışıyla beraber vaka sayılarında yaşanan artışın normal olduğuna vurgu yaptı. Simon, “Çok fazla korona virüs vakası tespit edilmesi, bulaşımın devam ettiği anlamına geliyor. Hala bulaşım var. Her gün daha da artıyor. Kimsenin kafası karışmasın, işler iyi gitmiyor” ifadelerini kullandı. Direktör Simon, “Bulaşım arttıkça hastaneye yatan hasta sayısı artacak. Az görünse de artacak. Bulaşım artıkça işler değişecek, zorlaşacak. Bunun devam etmesine izin veremeyiz" uyarısında bulundu.

Okulların açılacağı tarih belirsizliğini koruyor

Simon, okulların açılmasıyla ilgili belirsizliğin devam ettiğini açıkladı. 27 Ağustos'ta okullar ile ilgili bir toplantı yapılacağını ifade eden Direktör Simon, 4 Eylül'den itibaren planlanan okula dönüş koşullarının değerlendirileceğini aktardı. Eğitimciler, ise artan vaka ve can kayıpları nedeni ile okulların açılması konusunda endişeli olduklarını ifade ederken, başkent Madrid bölgesinde bulunan eğitim sendikaları 4, 8, 9 ve 10 Eylül tarihleri için grev çağrısında bulundu.

Serkan Bayar