İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspanya'da son 24 saatte 410 kişi koronadan öldü

İspanya'da son 24 saatte 410 kişi koronadan öldü
İspanya'da son 24 saatte 410 kişi koronadan öldü

İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 410 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bin 453'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele eden İspanya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 410 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkede virüsten ölenlerin sayısının 20 bin 453'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısının ise 191 bin 726'dan 195 bin 944'e yükseldiği belirtildi.

14 Mart'tan bu yana karantinanın uygulandığı İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, dün yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 26 Nisan'a kadar geçerli olan karantina tedbirlerinin 9 Mayıs'a kadar uzatılmasını istemişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.