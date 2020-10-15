İspanya'da son 24 saatte 6 bin 603 yeni vaka

Korona virüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 603 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 921 bin 374'e ulaştığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 140 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 33 bin 553'e ulaştığını aktardı.

Bakanlık, bin 702'si yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 692 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti. Son 24 saatte ise bin 473 kişinin hastanelere başvurduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımdaki doluluk oranının yüzde 19,23, hastanelerdeki normal doluluk oranının yüzde 9,79 olduğunu aktardı.

Öte yandan Bakanlık, 5-11 Ekim tarihleri arasında 760 bin 488 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve testlerin yüzde 11,1'inin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'de 49 bin 91 kişiye yapılan Covid-19 testlerinde yüzde 12,5 pozitiflik oranına ulaşılmasının ardından bu bilgiyi paylaşmayı bıraktı.

Serkan Bayar