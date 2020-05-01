İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspanya'da son 24 saatte koronadan 281 kişi öldü

İspanya'da son 24 saatte koronadan 281 kişi öldü
İspanya'da son 24 saatte koronadan 281 kişi öldü

İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 281 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 824'e yükseldi.

İspanya'da son 24 saatte koronadan 281 kişi öldü - Tıkla İzle

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele eden İspanya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 281 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkede virüsten ölenlerin sayısının 24 bin 824'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde bin 781 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 215 bin 216'ya çıktığı belirtildi.

Öte yandan İspanya'da son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 2 bin 628 kişi artarak, 114 bin 678'e ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.