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İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi

İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi
İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi

İspanya’da araştırmacılar, Covid-19 salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralı olmadan, 5 bin kişinin katılımı ile geçtiğimiz ay gerçekleştirilen konserin ardından katılımcıların çoğunda enfeksiyon belirtisi olmadığını açıkladı.

İspanya'da 27 Mart Cumartesi günü yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının olmadığı ve 5 bin kişinin katıldığı bir konser düzenlenmişti. Araştırmacılar, geçtiğimiz ay Barselona'da gerçekleştirilen maskeli ancak sosyal mesafesiz konser denemesinin ardından konsere katılan 5 bin kişiden yalnızca 6'sının testinin pozitif çıktığını, diğer katılımcılarda ise "enfeksiyon belirtisi" görülmediğini açıkladı. Araştırmacılar ayrıca, test sonucu pozitif çıkan 6 kişiden 4'ünün konserde değil, başka bir yerde enfekte olduğu sonucuna vardı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Josep Maria Llibre düzenlediği basın toplantısında, katılımcılara konserden 2 hafta sonra yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını belirterek, "Konser sırasında bulaşma olduğunu gösteren hiçbir işaret yok" dedi.

İspanya'da sosyal mesafesiz konser

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Sant Jordi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konsere 5 bin kişi katılmıştı. Covid-19 testi pozitif olanlar ve ateşi yüksek kişiler konsere alınmamış, konsere gelen herkese saat 09.00-16.00 arasında hızlı Covid-19 testi yapılmıştı. Ayrıca konserde, FFP2 tipi maske takma ve dezenfektan kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi, kültür-sanat etkinliklerine devam edilmesi gerektiğini savunmuş, bu tip etkinliklere destek verdiklerini açıklamıştı.

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