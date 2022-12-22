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İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye'ye getirildi

İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye'ye getirildi
İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve İspanya’da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder, Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanı’na getirilen Atilla Önder, işlemlerinin ardından Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye’ye getirildi - Tıkla İzle

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', ‘resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan firari olarak aranan Atilla Önder hakkında, yurt dışına çıktığının tespit edilmesi üzerine yakalanabilmesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda ‘uyuşturucu baronu' Önder, Türkiye ve İspanya'nın işbirliğinde İspanya'da yakalanmıştı.
Atilla Önder, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alındı. Madrid'den havalanan tarifeli uçakla 20.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilen Atilla Önder, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Havalimanı Şube Müdürlüğü polis ekiplerine teslim edildi.

Lokman Sarıkurt

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