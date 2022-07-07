İspanya'daki San Fermin Festivali'nde 5 kişi yaralandı

Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu yıl yeniden düzenlenen İspanya'daki ünlü San Fermin Festivali'nin ikinci gününde boğa koşusu etkinliği gerçekleştirildi. Şehrin sokaklarından boğa güreşleri arenasına kadar 850 metrelik yolda yapılan boğa koşusuna yüzlerce kişi katıldı. Yetkililer bu yıl yapılan koşuda kimsenin boğaların "boynuz" darbesine maruz kalmadığını açıklarken, farklı nedenlerle yaralanan bazı koşucuların olduğu aktarıldı. Kızılhaç yetkilileri boğa koşusu sırasında bacağından yaralanan bir adam, düşerek kafasına darbe alan bir kişi ve kolundan yaralanan bir gencin de dahil olduğu toplam 5 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

1910 yılından bu yana boğa koşularında 16 kişi öldü

İspanya'nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009'da kayıtlara geçti.

Saim Sevinç