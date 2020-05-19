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İspanya'daki Türk sporculardan 19 Mayıs mesajı

İspanya'daki Türk sporculardan 19 Mayıs mesajı
İspanya'daki Türk sporculardan 19 Mayıs mesajı

İspanya'da bulunan Türk sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İspanya'daki Türk sporculardan 19 Mayıs mesajı - Tıkla İzle

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanya'da bulunan Türk sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ortak mesaj yayımladı. İspanyol takımlarında forma giyen futbolculardan Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Enes Ünal (Real Valladolid), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), İsmail Köybaşı (Granada), kadın milli futbolcu Kader Hançar (CA Osasuna), basketbolcu Kenan Sipahi (Real Betis), voleybolcu Melisa Kerman Yokuşlu (CV Juvenil Teis) ve milli golfçü Ali Berk Berker, 19 Mayıs'ı kutladı.

Yapılan videoda T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve eşi Tomurcuk Erginay da kutlama mesajlarını iletti.

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