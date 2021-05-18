İspanya'dan umut veren ‘Covid-19'da karışık doz aşılama' araştırması

Dünya genelinde korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar devam ederken, Covid-19 aşılarının birinci ve ikinci dozlarında farklı aşılar kullanılmasına yönelik denemeler de sürüyor. İngiltere'deki aşılamada farklı aşıların birlikte kullanılmasına ilişkin yapılan klinik deneylerin ardından İspanya'da karışık doz aşılamaya dair umut veren bir araştırma yayınlandı. Devlet destekli Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, AstraZenaca aşısının ilk dozunun ardından ikinci doz olarak BioNTech/Pfizer aşısı uygulanmasının korona virüse karşı daha etkili ve güvenli olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, karışık doz aşı uygulanan kişilerde, yalnızca AstraZeneca yaptıranlara oranla yüzde 30-40 kat daha fazla bağışıklık tepkisi geliştirdiği belirlendi.

Araştırmanın, nadir görülen kan pıhtılaşması nedeniyle ülkede 60 yaş altına AstraZeneca uygulanmasının geçtiğimiz Nisan ayında askıya alınmasının ardından başlatıldığı belirtilerek, 600 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, sadece birkaç kişide yan etki görüldüğü açıklandı. Söz konusu yan etkinin ise herhangi bir aşılamada görülen normal yan etkiler olduğu kaydedildi.

Mehmet Koca