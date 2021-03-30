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İspanya'nın AstraZeneca aşısı kullanımında yaş sınırını kaldıracağı iddiası

İspanya'nın AstraZeneca aşısı kullanımında yaş sınırını kaldıracağı iddiası
İspanya'nın AstraZeneca aşısı kullanımında yaş sınırını kaldıracağı iddiası

İspanya merkezli Cadena Ser Radyosu, İspanya’nın AstraZeneca aşısının kullanımında üst yaş sınırını kaldıracağını ve Johnson & Johnson aşısının da 66 yaş üstü kişilerde kullanımına izin vereceğini öne sürdü.

İspanya merkezli Cadena Ser Radyosu, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Covid-19 aşıları ile yeni bir iddia ortaya attı. Radyo, İspanya'da AstraZeneca aşısının kullanımında üst yaş sınırını kaldıracağını ve Johnson & Johnson aşısının da 66 yaş üstü kişilerde kullanımına izin vereceğini öne sürdü.

Radyo, bir halk sağlığı komisyonunun bugün yaptığı bir toplantıda aşıların kullanım yaşı hakkındaki değişikliği onayladığını iddia etti. İspanya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 275 bin 819'a, toplam can kaybı ise 75 bin 305'e yükseldi.

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