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İspanyol antrenör Korona Virüsten hayatını kaybetti

İspanyol antrenör Korona Virüsten hayatını kaybetti
İspanyol antrenör Korona Virüsten hayatını kaybetti

İspanya’nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia’nın, korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya'da etkisini arttırarak devam ettiren korona virüs nedeniyle futbol camiasından bir kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın Malaga şehri takımlarından Atletico Portada Alta'nın 21 yaşındaki antrenörü Francisco Garcia'nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız” açıklaması yapıldı.

21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

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