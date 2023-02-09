İspanyol arama kurtarma ekibi askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi

İspanya'nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibi akşam saatlerinde İstanbul Havaalanı'na geldi. Buradan otobüslerle Atatürk Havalimanı'na getirilen İspanyollar, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi.

Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu ekipte, 14 tane hassas burunlu arama kurtarma köpeği bulunuyor.

Abdullah Altunbaş



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