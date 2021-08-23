Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Covid-19 uyarısı: 'Hastanelerimiz dolmaya başladı'

Keçiborlu ilçesine bağlı Özbahçe köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, korona virüs(Covid-19) hakkında açıklamalarda bulundu. Kentte son zamanlardaki vaka artışlarına dikkat çeken Vali Seymenoğlu, “Hastanelerimiz dolmaya başladı. Şuanda günlük vaka sayıları bir yıl öncekinden daha fazla. Hastanede yatan hasta sayımız daha fazla.

Onun için ne olur bir müddet daha maske şartını yerine getirelim. Gerek olmadıkça düğünlerde çok oturmayalım. Cenazelerde, mevlitlerde kısa süreli baş sağlığı vermek lazım, duayı okuyup, Allah ısmarladık demek lazım ki bu süreci hızlı atlatalım. Doktorlar aşıyı ısrarla öneriyor. Aşılanmayı mutlaka yapmamız lazım. Birinci, ikinci, üçüncü sırası gelen ne ise mutlaka aşı yaptırmamız lazım” dedi.

Ali Serkan Aygün



