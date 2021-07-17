Isparta'da 169 kiloluk kurbanlık teke 5 bin liradan alıcısını bekliyor

Büyükhacılar köyünde hayvancılık işiyle uğraşan Ali Ayaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde beslediği 169 kiloluk tekesini satışa çıkardı.

Yaklaşık 40 yıldır hayvancılık yaptığını belirten Ayaz, daha önce bu ağırlıkta bir hayvana sahip olmadığını söyledi. Ayaz, “150 kiloluk bir hayvanımız olmuştu ancak bunun kadar kilolu görmedik. Bunun ırkı kıl keçisinin en arısı. Farklı bir ırk, kalın bacaklı, büyük kafalı. Bunlar gerçekten güzel kilo geliyor.” dedi.

“5 bin lira istiyoruz”

Bölgede 2 kişinin bu ırkı besleğini belirten Ayaz, kendisinin de bu ırkı tohumluk olarak aldığını söyledi. Kurban Bayramı için tekeyi satmak istediğini kaydeden Ali Ayaz, “Biz normalde canlı olarak kilogramı 30 liraya satıyoruz ama öyle olunca çok büyük para tutuyor. Kurban Bayramı için 5 bin lira istiyoruz. Tartıda 169 kilo geldi. Çok ilgi var. Ama fiyatı biraz yüksek geliyor. Bu dana olmadığı için 7 kişi kesemeyecek, tek kişi kesecek. Bunu alacak kişi merak veya ilgi için alabilir. Ancak onlara satabiliriz” diye konuştu.

“Ağırlığından sürüye uyum sağlayamıyor”

Teke için özel bir besleme yapmadıklarını belirten Ayaz, “Zaten bu hayvan sürümüzde lider. Belki de bundan sonra sürümde bunun rekorunu kırabilecek hayvan çıkmaz. Çok da yaşlı değil daha 4 yaşında. Ağırlığından sürüye uyamadığı için biz bunu satışa çıkardık. Bu aslında tohumluktur” dedi.

“Ne yetiştirici ezilsin ne de alan vatandaş üzülsün”

Hayvanların Kurban Bayramı'nda ibadet için kesildiğine değinen Ayaz, satıcı ve alıcıların bayramı fırsat olarak görmemeleri gerektiğini söyledi. Ayaz, “Ne yetiştirici ezilsin ne de alan vatandaş üzülsün” dedi.

Ali Serkan Aygün



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