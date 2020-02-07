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Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı

Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı
Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çıkan ev yangınında 4, 16 ve 18 yaşındaki 3 kardeş öldü. Yangın sonrasında 3 kardeşin cenazelerinin çıkarıldığı sırada ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Olayda yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı - Tıkla İzle

Olay, Yalvaç'ın Salur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Altınbaş'a ait kerpiç evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mehmet Altınbaş ve eşinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangında, 4 yaşındaki Faruk Altınbaş, 16 yaşındaki Tuğçe Altınbaş ve 18 yaşındaki Hanım Altınbaş alevlerin arasında kalarak can verdi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiyenin gerekli müdahaleyi yapmasının ardından çıkarılan 3 kardeşin öldüğü belirlendi. Çocukların yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Evde yapılan gerekli inceleme sonrasında cenazeler otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Feti Kılıç

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