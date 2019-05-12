Isparta'da 5 katlı öğrenci apartında yangın

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Pirimehmet Mahallesi 1737. Sokak'ta bulunan 5 katlı öğrenci apartının 2. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları esnasında etrafı saran dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında aparttaki öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feti Kılıç

