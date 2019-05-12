İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 5 katlı öğrenci apartında yangın

Isparta'da 5 katlı öğrenci apartında yangın
Isparta'da 5 katlı öğrenci apartında yangın

Isparta’da 5 katlı bir öğrenci apartında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Pirimehmet Mahallesi 1737. Sokak'ta bulunan 5 katlı öğrenci apartının 2. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları esnasında etrafı saran dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında aparttaki öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Feti Kılıç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Mudurnu Köftesi Tarifi! Mudurnu Köftesi nasıl yapılır?

Mudurnu Köftesi Tarifi buradaC Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.