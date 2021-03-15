Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253. Cadde'nin kesiştiği Çünür Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametinden üniversite istikametine seyir halinde olan Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile tali yoldan anayola çıkan Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı.

Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken, yol kenarında adeta can pazarı yaşandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Serkan Aygün