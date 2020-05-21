İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı...Yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı...Yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı
Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı...Yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı

Isparta’da elinde cam parçası ile dolaştığı için polise ihbar edilen bir kişi polisin geldiğini görünce elindeki kesici aletle bir genci rehin aldı. Polisin müdahalesi ile rehin alınan genç kurtarıldı.

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı...Yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı - Tıkla İzle

Olay gece saat 02:00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 113 cadde üzerinde meydana geldi. F.Y.'nin cadde üzerinde elinde cam parçası ile yürüdüğünü gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören F.Y. o sırada yoldan geçen bir genci elindeki cam parçası ile rehin aldı. Polis, ‘Eşinin bir başkası ile ilişkisi olduğunu ve ilişki yaşadığı kişinin olay yerine gelmediği takdirde rehin aldığı gence zarar vereceğini' belirten F.Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabası sırasında F.Y. elindeki cam parçasıyla kollarına zarar vermeye başladı ve bu sırada rehin alınan genç, F.Y.'nin yanından uzaklaşmaya başladı. Polis, bu esnada F.Y.'ye müdahale ederek, rehin alınan genci kurtardı.

Vücudunda kesik izleri bulunan F.Y. ve rehin alınan gence 112 acil servis ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından F.Y. ve rehin aldığı genç, ambulansla hastaneye götürüldü. Daha sonra F.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Rehin alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Numan Büyükünsal
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.