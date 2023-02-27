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Isparta'da asker uğurlama eğlencesinde bıçaklı kavga: 3'ü ağır 5 yaralı

Isparta'da asker uğurlama eğlencesinde bıçaklı kavga: 3'ü ağır 5 yaralı
Isparta'da asker uğurlama eğlencesinde bıçaklı kavga: 3'ü ağır 5 yaralı

Isparta'nın Gönen ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen İlçesi Cami Mahallesi'ndeki asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Öte yandan, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Rukiye Senem Ok
 

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