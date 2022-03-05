Isparta'da çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay Isparta Pirimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerine bir esnaf dükkanına ürün eksiği var mı diye kontrole gelen toptancı, dükkanın içinden caddeye doğru çıktığı sırada çatıdan düşen kar kütlesinden kendini son anda içeriye atarak kurtuldu ve büyük panik yaşadı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olaya şahit olan esnaf Kadri Tari önlem alınmasını istedi.

Tari, ‘'O gün bizim dükkanımızda eksik malzemeleri sormak için toptancımız gelmişti o esnada sağa sola bakmak için kapıya çıktığı sırada çatıdan kar kütlesi üzerine düştü son anda kendini içeriye hızlı bir şekilde atarak zor kurtardı. Eğer üzerine düşseydi büyük sıkıntı olacaktı. Bu ilk defa da olan bir şey değil biz burada günde 4 5 kişi görüyoruz üzerine koluna bacağına kar düşen Allah'a şükür daha kötü bi durum ve yaralanan olmadı ama zor kurtulan çok oldu. Bir an önce önlem alınması gerekiyor'' dedi.

Aynı işyerinde daha önce de kapının önünde yürümekte olan küçük yaşta bir çocuğun üzerine düyen karlar da işlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Oğuzhan Uysal

