İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yandı

Isparta'da çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yandı
Isparta'da çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Özbayat köyünde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yalvaç'a bağlı Özbayat köyü Yakayolu üzerinde bulunan İrfan U.'ya ait 2 katlı evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. O sırada evden çıkan dumanları gören Ayhan A. durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sonrası ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ali Serkan Aygün
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.